«TGV cargo»: la (dernière) balle est dans le camp des aéroports

Des trains cargo à la place de certains vols de nuit, pour la protection des riverains et de la planète, l’idée est totalement dans l’air du temps. Plus que jamais, l’idée de remplacer une partie des vols de nuit cargo, sur des petites distances, par des trains spécialement conçus pour le transport des marchandises, semble d’actualité. Utiliser les lignes ferroviaires à grande vitesse quand elles ne sont pas utilisées, la nuit, pour relier certains aéroports entre eux à 250 ou 300 km/h, est un argument économique et écologique qui parle d’autant plus juste avec la crise énergétique, la demande accrue de protection du bien-être des riverains d’aéroports et, avant tout, le bon sens quand il s’agit de remplacer des sauts de puce aériens ou d’éviter des milliers de camions sur les routes. Ce projet a un nom : « Carex » en général, Liège Carex quand il s’agit d’un aéroport précis et EuroCarex quand il s’agit d’établir un réseau européen (actuellement présidée par le Belge Mathieu Grosch).