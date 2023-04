Le jury du Jury Reine Elisabeth dévoilé

Après l’annonce des 64 candidats (dont quatre Belges) sélectionnés pour l’édition 2023 consacrée au chant, le Concours Reine Elisabeth a dévoilé son prestigieux jury, composé à la fois de chanteurs belges et internationaux, et de personnalités phares du monde de la musique classique. Sous la présidence de Bernard Foccroulle, on y retrouvera la soprano américaine June Anderson, Peter de Caluwe (directeur de La Monnaie), Marc Clémeur (directeur de Génération Opéra à Paris), l’accompagnateur de lied Helmut Deutsch, Serge Dorny (Directeur Général du Bayerische Staatsoper), la mezzo-soprano Bernarda Fink, Jonathan Friend (conseiller artistique), les sopranos Sumi Jo et Sophie Karthäuser, Sophie de Lint (directrice du Nationale Opera à Amsterdam), le contre-ténor Bejun Mehta, la soprano colorature Patricia Petibon, le ténor Christoph Prégardien, le baryton-basse José Van Dam, le ténor Reinoud Van Mechelen ainsi qu’Evamaria Wieser (Directrice de casting au Festival de Salzbourg).