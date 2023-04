La Pologne met le verrou sur les importations alimentaires ukrainiennes

Il s’agit d’une mesure qui pourrait bien faire un accroc dans les relations polono-ukrainienne. Alors que Varsovie s’impose comme le fidèle allié de Kiev, à la fois sur le plan militaire et humanitaire, face à Moscou, que les présidents polonais et ukrainiens s’enlaçaient il y a deux semaines à peine à Varsovie, il y a de quoi jeter un froid. Samedi dernier, sans consultation de Bruxelles, Varsovie a coupé net les importations de « céréales et de dizaines d’autres types d’aliments d’Ukraine vers la Pologne ». C’est Jaroslaw Kaczyński, le chef du parti national-conservateur Droit et Justice (PiS) au pouvoir, qui s’est chargé d’annoncer cette « dure décision », à l’occasion d’une convention en « soutien à la campagne polonaise », dans un village de l’Est polonais. « Ce n’est pas dans l’intérêt de nos amis ukrainiens que la Pologne plonge dans la crise », l’a-t-il justifiée.