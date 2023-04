Ligue des champions: l’AC Milan déjoue les pronostics et piège Naples

Osimhen – Leão : dès l’échauffement, les caméras et les regards étaient déjà braqués sur les félins africains. Blessé, le Nigérian avait manqué, et comment, à Naples au match aller – globalement sur 7 confrontations, il n’avait disputé qu’un match et demi contre Milan – tandis que l’Angolais d’origine, Portugais par le passeport, incarnait cette hypervitesse du Milan sur les reconversions.