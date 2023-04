Flèche wallonne: favoris, horaires, diffusion tv… ce qu’il faut savoir pour ne rien rater de la course (vidéo)

Coureur le plus prolifique cette année avec onze victoires, Pogacar est déjà en grande forme durant cette première partie de saison, comme en attestent ses victoires sur le Tour des Flandres et à l’Amstel Gold Race. Avant son duel tant attendu face à Remco Evenepoel dimanche à Liège-Bastogne-Liège, le Slovène voudra d’abord dompter le Mur du Huy (1,3 km à 9,5 % de moyenne avec une pente maximale à 26 %) pour la première fois de sa carrière.

La 87e édition de la Flèche Wallonne (WorldTour), courue mercredi sur 194,3 km entre Herve et le Mur de Huy, fera office de dernière répétition générale avant Liège-Bastogne-Liège, prévue dimanche. Vainqueur de l’Amstel Gold Race dimanche dernier, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) est pointé comme le grand favori pour s’imposer au sommet du Mur de Huy.

Le départ sera donné à 10h45 à Herve tandis que l’arrivée devrait se dérouler à 16h30. La course est à suivre dès 11h sur notre site en direct commenté. En télévision, la Une prendra l’antenne à 16h30.

Face à lui, le double vainqueur du Tour de France aura comme principal concurrent le Britannique Tom Pidcock. Le coureur d’Ineos Grenadiers a remporté les Strade Bianche début mars et a pris la 3e place de l’Amstel Gold Race. Son meilleur résultat à Huy est une 6e place en 2021. Les Français David Gaudu (Groupama-FDJ), 7e en 2021, Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën), 2e en 2020, et Warren Barguil (Arkéa-Samsic), 4e en 2020 et 5e en 2021, peuvent aussi jouer les troubles-fêtes.