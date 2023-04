«Infranchissable», «un colosse»: Thibaut Courtois acclamé par la presse européenne après sa prestation face à Chelsea en Ligue des champions

Vainqueur 2-0 de Chelsea à l’aller, le Real Madrid s’est imposé sur le même score grâce à un doublé de Rodrygo (58e, 80e) à Stamford Bridge, ce mardi soir. Les Merengue rejoignent ainsi les demi-finales de la Ligue des Champions. Auteur d’un nouveau clean-sheet, Thibaut Courtois a répondu présent pour préserver le zéro. Dans la presse européenne, ce mercredi matin, le gardien belge est acclamé pour ses multiples arrêts.

Pour sa prestation contre Chelsea, le quotidien « AS » est sans appel. Un 10 sur 10 pour le portier Belge. Ce dernier est ainsi décrit dans les pages : « Juste avant la mi-temps, il a réalisé un miracle. Un miracle qui est devenu progressivement une routine pour lui. Un arrêt qui a empêché le scénario d’être complètement réécrit. Il est de loin le meilleur gardien du monde. Pour la énième fois, Courtois, le géant belge, est sorti vainqueur d’un duel. » Le quotidien fait référence à l’arrêt de Courtois sur Cucurella, en toute fin de première période.

De son côté, MARCA ne tarit pas d’éloges non plus à l’égard du portier. « Courtois, le colosse qui arrête tout ». Et ils écrivent : « Géant. Colosse. Gigantesque. Infranchissable. Il est difficile de trouver les mots justes pour décrire le meilleur gardien de ces cinq dernières années. Il l’est en chiffres, en titres ».