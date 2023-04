«Je ne reconnais pas mon club»: une légende de Chelsea dépitée après l’élimination des Blues en Ligue des champions

Chelsea vit une saison cauchemardesque. Éliminés en Ligue des champions par le Real Madrid, ce mardi soir, les Blues sont complètement largués en Premier League. Et ce malgré une activité très importante sur les deux derniers mercatos.

Didier Drogba, lui qui a gagné la Ligue des champions avec le club anglais en 2012, est dépité. Invité par Canal +, il déplore : « Je ne reconnais pas mon club, ce n’est plus le même club. »

Et d’ajouter sur les nombreux transferts : « On compare à ce qui a été fait sous l’ère de Roman Abramovich, où il y a eu beaucoup d’acquisitions de joueurs, mais les choix étaient très intelligents. Il a fait venir des joueurs comme Petr Cech, Andriy Shevchenko, Hernán Crespo, Michael Essien, Florent Malouda pour gagner des titres. Ce sont des joueurs avec une certaine expérience. La stratégie est désormais différente, on parie sur de jeunes joueurs. »