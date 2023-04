L’Union Saint-Gilloise, sans Lucas Pirard, a pris ses marques au Lotto Park avant Leverkusen (photos et vidéos)

L’Union Saint-Gilloise s’est entraînée au Lotto Park d’Anderlecht ce mercredi matin, à la veille de son match retour des quarts de finale d’Europa League face au Bayer Leverkusen (coup d’envoi ce jeudi à 21h). Karel Geraerts pouvait compter sur son groupe au grand complet ou presque, seul Lucas Pirard, le deuxième gardien qui souffre du dos était absent. Senne Lynen, qui était légèrement blessé et avait été ménagé contre Seraing ce week-end, était donc bel et bien présent. Au même titre que Koki Machida qui sera appelé, plus que probablement, à remplacer Siebe Van der Heyden, suspendu pour abus de cartons jaunes.

Il y a une semaine, l’Union avait partagé l’enjeu (1-1) à la BayArena. En cas de succès au retour, elle s’ouvrirait les portes des demi-finales où elle rencontrerait le vainqueur de l’affrontement entre Feyenoord et l’AS Rome (1-0 pour les Néerlandais à l’aller).