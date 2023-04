Bonne nouvelle pour Neymar: le joueur brésilien va être papa pour la deuxième fois (photos)

Dans une publication postée dans la nuit de mardi à mercredi sur Instagram, Neymar et sa copine Bruna Biancardi ont annoncé qu’ils allaient être parents. Sur Instagram, la compagne de Neymar écrit : « Nous avons rêvé de ta vie, nous avons planifié ton arrivée et savoir que tu es là pour compléter notre amour rend nos journées tellement plus heureuses » , peut-on lire dans le message que la jeune femme a partagé sur son compte Instagram.

Et d’ajouter ; « Tu vas rejoindre une belle famille, avec un frère, des grands-parents, des tantes et des tantes qui t’aiment déjà beaucoup ! Viens vite mon fils, nous t’attendons ! Avant de te former dans le ventre de ta mère, je t’ai choisi ; avant ta naissance, je t’ai sanctifié - Jérémie 1 : 5 », a conclu l’influenceuse, citant un passage de la Bible.