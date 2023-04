Un secteur du jouet en crise

Le secteur de la distribution de jouets est en crise depuis de nombreuses années en Belgique. Plusieurs enseignes ont disparu ou ont été rachetées.

Maxi Toys

Fortement touchée par la crise sanitaire, l’enseigne a introduit une demande de protection contre ses créanciers en mai 2020. Quelques mois plus tard, on apprenait qu’elle était rachetée par le groupe français King Jouet. En Belgique, cette reprise avait donné lieu à la fermeture de six magasins (sur 26) et à la suppression consécutive d’une trentaine d’emplois. Dans l’opération, 32 postes avaient aussi été supprimés à la centrale logistique Logitoys d’Houdeng-Gœgnies (La Louvière). Ce n’était qu’une première étape. Il y a deux mois, King Jouet a annoncé sa décision de fermer ce centre logistique en juillet prochain, ce qui entraînera la suppression de 92 emplois.

Bart Smit

Placée en réorganisation judiciaire en mai 2020 tout comme Maxi Toys – le propriétaire était le même –, l’enseigne a dû faire aveu de faillite en septembre 2020 faute d’avoir trouvé un repreneur. King Jouet n’a pas voulu inclure les magasins Bart Smit dans le cadre du rachat de Maxi Toys. L’enseigne était déficitaire depuis de nombreuses années et la crise du Covid a constitué le coup de grâce. Elle détenait 26 magasins et employait 108 salariés.