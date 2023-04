Comprimés, sirops, poudres… pourquoi les médicaments ont-ils des formes différentes?

Comprimés, sirops, sprays, pastilles, poudres, suppositoires, collyres… Et si la forme de ces médicaments qui traînent au fond de votre placard à pharmacie ne relevait pas du hasard ? « Bien sûr que cela ne l’est pas », affirme d’emblée le Pr Francis Vanderbist, professeur en pharmacie galénique et biopharmacie à l’université de Mons. Il est d’usage de dire qu’un médicament est une substance active dans une forme galénique. « La galénique est la partie de la pharmacie qui consiste à la mise en forme d’un principe actif pour arriver au médicament final », explique le professeur. Pour tenir entre ses mains un médicament, un principe actif (la molécule active) doit être associé à « des excipients qui sont les composants qui vont servir à former le médicament. Ces substances, par exemple, permettent de donner un bon goût, d’assurer la bonne conservation ou de modifier la durée d’action du médicament », développe le Pr Véronique Préat, professeure de pharmacie galénique à l’université de Louvain. Pour le Pr Francis Vanderbist, il ne faut certainement pas négliger l’importance de la forme choisie. « Si un médicament n’est pas bien formulé, il ne présentera pas de bons effets dans des études cliniques, et ce même s’il est le meilleur principe actif au monde ». L’objectif est donc d’optimiser l’administration et l’action de la substance active qui renferme l’activité thérapeutique. Trois mots d’ordre : efficacité, facilité et sécurité. 1

Efficacité De l’aérosol contre l’asthme à des corticoïdes contre l’eczéma, chaque forme de médicaments est étudiée pour correspondre à un usage particulier. La voie d’administration et la forme galénique doivent être adaptées à la molécule active, à la maladie et au patient. Si la voie orale est la plus souvent utilisée (80 % des cas), celle-ci ne peut pas être utilisée pour certaines molécules. « Dans l’hypothèse où de l’insuline serait administrée par voie orale, elle serait détruite par l’acide gastrique ou les enzymes de l’intestin. De l’insuline dégradée ne va pas pouvoir être absorbée au niveau sanguin et ainsi être efficace », illustre le Pr Véronique Préat. La forme pharmaceutique du médicament est au service de la substance active qui doit atteindre l’organe visé le plus vite et le mieux possible.

2 Facilité Outre le fait de permettre une plus grande efficacité, certains médicaments sont également mis en forme de manière à faciliter l’administration aux patients. « Les enfants ont bien souvent plus de mal à avaler un comprimé. C’est pourquoi dans les médicaments qui leur sont administrés, on retrouve davantage de formes suppositoire ou liquide. La forme liquide présente également l’avantage de pouvoir adapter la dose au poids du patient ». Il est également possible de faire en sorte que le médicament adopte une forme dont la prise est plus facilement contrôlable. « Certains traitements demandent une prise quotidienne très fréquente au patient. Ce qui est très contraignant et augmente les chances d’oubli ». La forme de médicament dite « à libération prolongée » permet donc de contrôler la façon dont le traitement circule pour exercer son effet thérapeutique dans l’organisme. Ceux-ci sont spécialement formulés afin de libérer les principes actifs lentement ou par petites quantités répétées. « Par exemple, certains comprimés peuvent être administrés une fois par jour plutôt que trois fois ou certains traitements injectés une fois tous les 3 à 6 mois plutôt que tous les jours. Ce qui est bien plus facile pour le patient », évoque le Pr Préat. 3

Sécurité Avec un traitement local adapté, il est également plus facile de limiter les effets secondaires pour le patient. « En effet, là aussi, la forme du médicament a toute son importance. Il vaut mieux choisir de traiter de l’eczéma directement au niveau de l’inflammation avec des corticoïdes en application cutanée pour garantir un meilleur effet local et moins d’effets secondaires au niveau systémique. » Toujours la même rengaine, l’important est de choisir une voie d’administration efficace et la plus agréable possible pour le patient.