Des auditions à la Chambre sur l’accord «distributeurs de billets»

Secteur financier et gouvernement ont scellé fin mars un protocole – fort critiqué – censé garantir un accès « satisfaisant » au cash en Belgique. Des auditions à la Chambre de toutes les parties prenantes, d’organisations patronales et de représentants de la société civile permettront aux députés d’évaluer la portée et la qualité du texte.

Au terme de deux ans de discussions, un accord non contraignant a été signé fin mars entre le gouvernement De Croo et le secteur financier pour garantir un accès « satisfaisant » au cash à tous les Belges. Les quatre grandes banques du pays (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius et ING) ont en effet « uni leur force » en 2019 au sein d’un consortium baptisé Batopin. Mission de l’entreprise : externaliser le réseau de distributeurs de billets ATM de ses quatre actionnaires et fortement rationaliser le nombre de machines accessible à la population, tout en répartissant différemment sur le territoire les nouveaux appareils.