Étudiants étrangers refoulés aux frontières: la justice reconnaît un «excès de pouvoir manifeste» de la police aéronautique

Le tribunal de première instance de Bruxelles vient de condamner l’Etat belge pour le refoulement et la mise en détention illégale de deux étudiants étrangers, respectivement de nationalité marocaine et congolaise. Ces derniers devront être indemnisés à hauteur de plusieurs milliers d’euros.

En février dernier, le Soir revenait sur les procès intentés contre l’Etat belge par Ouiam Ziti et Junior Masudi Wasso, deux étudiants étrangers (respectivement de nationalité marocaine et congolaise) qui ont été refoulés fin 2021 aux frontières belges et placés en détention au centre fermé Caricole (Steenokkerzeel) pour des durées de 11 et 17 jours, à la suite de contrôles menés par la police aéronautique (LPA). Et ce alors que tous deux étaient au moment des faits munis d’un visa en règle délivré tantôt par la France, tantôt par l’ambassade belge en RDC.

Dans les deux cas, les plaignants avaient fait valoir à l’audience les lourds préjudices moraux subis en raison non seulement de leur détention considérée comme « arbitraire » mais aussi de l’annulation par les services belges de leur visa, entraînant pour eux des conséquences fâcheuses.