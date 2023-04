ATP Barcelone: David Goffin ne confirme pas et s’incline au 2e tour contre Yoshihito Nishioka

David Goffin a été éliminé au 2e tour du tournoi sur terre battue de Barcelone, mercredi en Espagne. Le joueur belge, 99e mondial, s’est incliné en deux sets 6-1, 7-5 face au Japonais Yoshihito Nishioka, 35e joueur mondial et 16e tête de série de cette épreuve ATP 500 dotée de 2.722.480 euros.

Yoshihito Nishioka affrontera pour une place en quarts de finale le vainqueur du duel entre l’Argentin Diego Schwartzman, 48e mondial, et l’Italien Jannik Sinner, 8e mondial et 4e tête de série.

David Goffin, 32 ans, avait repris la compétition la semaine dernière au Masters 1000 de Monte-Carlo après avoir été absent durant plus d’un mois à cause d’une blessure au genou. Cette blessure ne lui a pas permis de défendre les 250 points qu’il avait conquis l’année dernière grâce à sa victoire au tournoi de Marrakech et les 80 points obtenus au troisième tour du Masters 1000 de Monte-Carlo en 2022. Cette année, le Liégeois a été éliminé par Diego Schwartzman au premier tour à Monte-Carlo.