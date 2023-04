Dan San, «Grand Salon»

Odessa-Simone Records-PIAS. Sortie le 28.

Awake, et son beat électro, ouvre de fort belle façon ce disque, pour un vrai réveil avant les harmonies beatlesiennes de Hard Days Are Gone. Dan San s’est fait plaisir ici, avec des sonorités variées et des mélodies limpides. Ce besoin d’air et de lumière n’a pas empêché les deux auteurs de se remémorer des moments douloureux du passé, que ce soit la dépression dont a souffert Jérôme à l’âge de 8 ans (le titre 1994) ou quand Thomas été convaincu qu’il ne survivrait pas à la grave maladie qui l’a frappé (Father, Mother). Un fort beau disque touchant et émouvant !