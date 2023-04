Le petit moment qui fait du bien: balade au pays du drame et du mystère avec Bobbie Gentry

Bon, c’est vrai, la chanson Ode to Billy Joe de Bobbie Gentry n’est pas vraiment un tube youpla boum ! pour les barbecues d’été. Mais en cas de coup de mou, un petit country blues bien senti peut toujours faire du bien. Et dans cette catégorie, Ode to Billy Joe est quasiment imbattable. Seule sur son tabouret, Bobbie Gentry explique en deux mots où se situe le fameux Tallahatchie Bridge dont parle sa chanson. Car c’est bien de sa chanson qu’il s’agit. À une époque où la plupart des chanteuses étaient priées d’interpréter les titres écrits pour elles par des hommes, elle impose magistralement son écriture et sa musique. Dans cet extrait d’une émission de la BBC datant de 1968, on est fasciné et bouleversé par sa voix profonde et douloureuse, le jeu de guitare aussi simple qu’obsédant, les nappes de cordes appuyant l’ensemble. Et puis cette histoire triste et mystérieuse d’un jeune homme se jetant d’un pont.