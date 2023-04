A petits feux

C’en est fini pour l’artiste belge Konoba (Raphael Esterhazy de son vrai nom), qui a annoncé fin mars mettre un terme – à moins que ce ne soit un point de suspension – à sa carrière musicale. Malgré sa renommée, le musicien regrette le manque, croissant autant que criant, de place offerte aux artistes locaux en Belgique, dans un mouvement où « l’industrie musicale se mondialise de plus en plus ». « L’espace qu’il reste pour des artistes locaux, à une culture alternative, disparaît d’année en année. Les petites salles sont vides, et les stades remplis. Les petits et moyens festivals ferment leurs portes, les plus gros sont obligés d’augmenter leurs capacités chaque année et doivent proposer des programmations incroyables avec des grosses stars mondiales », dénonce-t-il. Interrogé sur le sujet par Paris Match Belgique, il a répété, la semaine dernière, son inquiétude pour l’état du secteur et la situation préoccupante des artistes locaux.