Evolution des valeurs des immeubles: un marché stable, voire en légère baisse

Les géomètres-experts analysent le marché immobilier bruxellois. A la différence d’autres études, l’originalité de leur démarche est de se baser sur une approche qualitative. L’indice Ugeb (Union des Géomètres-Experts de Bruxelles) n’est pas une simple moyenne arithmétique ou une valeur médiane des prix de vente observés sur une année. «Le principe est de pondérer chaque bien», explique Eric De Keghel, président de la Commission du marché immobilier des géomètres-experts. «Nous avons le nombre de points qui correspond à la valeur intrinsèque du bien. Nous y ajoutons un coefficient qui permet de valoriser le bien en fonction de sa situation et de son état, et qui tient compte de sa grandeur et de sa qualité. Ces statistiques sont plus précises que celles publiées par les notaires, qui se basent uniquement sur des moyennes de prix.»