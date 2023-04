Ventes en viager: un marché pour des acheteurs souvent célibataires

Qui sont les acheteurs en viager? On les connaît peu. Au contraire des vendeurs, qui sont des personnes de plus de 70 ans désireuses de compléter leur pension en valorisant leur logement.

On le sait, le viager est un régime de vente particulier. Pour les vendeurs, les attraits sont évidents. Au lieu d’un prix total, ils obtiennent un capital (le bouquet) et un montant mensuel indexé et non taxé (la rente). De plus, ils peuvent rester dans les murs (l’usufruit). Tous des éléments qui intéressent les plus de 70 ans.

Pour les acheteurs, c’est un peu plus complexe, mais pas dénué d’avantages. Ils ne sont pas obligés de sortir une somme trop importante à l’acte. De même, la rente n’est plus systématiquement payable jusqu’au décès du vendeur: aujourd’hui, des durées de 15, 18 ou 20 ans sont pratiquées.

Leur portrait-robot pourrait dès lors ressembler à ceci.