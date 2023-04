VRT: no comment

Mot d’ordre : no comment. Ce n’est pas un magasin d’épices (Delhaize) qui le dit, mais d’informations (la VRT). Des journalistes muselés, lanceurs d’alerte en devenir ? C’est la mise en garde lancée au patron Frederik Delaplace. Ah oui, notre « Visa pour Verhaeren » a fait des petits en Wallonie. On vous dit tout.

Le silence est d’argent, mais la parole officielle est d’or : voilà peut-être la nouvelle devise de la VRT. L’entreprise, publique qui plus est, dont le métier est de chercher et de publier de l’information recueillie aux meilleures sources – et donc souvent anonymes – sur les conflits politiques, économiques, sportifs, les faits de harcèlement, de racisme etc interdit désormais à ses employés – pour beaucoup des journalistes – d’émettre des commentaires vers l’extérieur qui sortent de la ligne officielle.

C’est une note interne signée du CEO venu récemment de Mediafin (De Tijd, L’Echo) qui a allumé la mèche. Frederik Delaplace y stipule que seul le service de communication peut s’exprimer sur l’émetteur public. Dès lors que tout le monde ne reconnaît pas le succès de la VRT, il est d’autant plus important, explique son patron, de raconter un récit « rectiligne et linéaire ».