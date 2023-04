Bonne nouvelle pour le Standard: les Rouches ont reçu leur licence

Puis, malgré l’envoi des documents demandés par la Commission des Licences, Pierre Locht et Giacomo Angelini avaient dû répondre à certaines questions relatives au business model de l’actionnaire américain 777 Partners, nouveau venu dans le paysage footballistique belge, en apportant des éclaircissements par rapport à son engagement financier. Et plus précisément par rapport à la provenance des fonds que 777 comptait injecter dans le club, ainsi que le timing des versements. La direction liégeoise avait rappelé que depuis sa prise de pouvoirs, 777 Partners avait déjà consacré près de 25 millions au matricule 16, en plus du rachat du club, pour assurer le fonctionnement quotidien de celui-ci et procéder à certains investissements (des engagements, dont celui de Ronny Deila, le SL16, l’éclairage du stade, qui passera en LED la saison prochaine…).