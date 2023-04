L’Union obtient sa licence belge et européenne, mais avec une remarque de taille

La Commission des Licences a pris la décision d’attribuer la licence européenne et la licence de football professionnel pour la saison 2023-2024 à l’Union Saint-Gilloise. Seule remarque de taille : concernant la licence européenne, la commission indique, sans surprise, que le club ne répond pas aux critères au niveau de l’infrastructure (le stade Marien n’est donc pas conforme aux normes UEFA). Et ce « étant donné que le club n’a, à ce jour, pas fourni d’accord avec un club et une ville pour disputer ses matches en cas de qualification aux compétitions européennes dans un stade de catégorie 4 pour la saison 2023-2024 ».

En d’autres termes, la commission déclare que la requête introduite par l’Union en vue de la licence européenne est recevable et fondée « à condition que le club fournisse un accord signé concernant la location d’un stade de catégorie 4 et l’attestation du bourgmestre de la ville concernée pour disputer ses matches en cas de qualification aux compétitions européennes pour la saison 2023-2024. » Ce qui sera plus que probablement le cas vu que l’USG est d’ores et déjà qualifiée pour les Champions Playoffs.