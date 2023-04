Bruno Coppens raconte le bidonnant, le bedonnant Raymond Devos

Il est heureux, Bruno Coppens. A 13 ans, il se découvrait une passion, en découvrant l’univers du grand Raymond Devos. Près d’un demi-siècle plus tard, le voilà qui reprend contact, via un livre qui paraît en ce printemps, avec son maître, disparu en 2006. Le nom de cet ouvrage, transpirant l’affection et l’admiration : Raymond de rond en large (Ed. F Deville). Il est cosigné avec Pierre Kroll (au dessin) et Marc Dausimont (à la mise en page). Le jongleur de mots tournaisien, à l’origine du projet, s’empresse d’y payer sa dette artistique à celui qui marqua sa prime jeunesse. « Je me souviens, j’étais en latin-grec, en secondaires. Un jour, je tombe sur son sketch du rond-point. Le choc ! J’en ai fait une élocution. J’étais tellement enthousiaste que mon professeur pleurait… »