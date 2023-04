Clap 50 pour Karel Geraerts sur le banc de l’Union:«Je me sens très bien ici»

Ce jeudi soir, Karel Geraerts sera sur le petit banc de l’Union pour la cinquantième fois (!) de la saison, lui qui a commencé sa carrière de T1 en juillet 2022. « Je suis content de la façon dont les choses se passent. Mais il reste encore un mois et demi de compétition à bien gérer. Et personnellement, je me sens très bien ici », déclarait-il en conférence de presse ce mercredi. Un coach que la direction saint-gilloise aimerait voir rester la saison prochaine.