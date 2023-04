Nucléaire: tout le monde a son mot à dire sur le sort des déchets

Que faire des déchets les plus radioactifs ? La solution qui tient la corde : les enterrer en profondeur. Mais la question est suffisamment importante pour faire l’objet d’un grand débat sociétal, qui durera un an, sous l’égide de la Fondation Roi Baudouin.

Un débat « vertigineux » ? Décider du sort des déchets nucléaires – ou à tout le moins donner son avis sur la question –, dont certains resteront dangereux pendant… un million d’années, a en effet de quoi donner le tournis. C’est pourtant l’objectif de la campagne « Présent.e.s pour le futur » lancée ce mercredi par la Fondation Roi Baudouin (FRB) et ouverte à toute la population belge. Pour rappel, en octobre dernier, le gouvernement a pris la décision de principe d’un enfouissement à grande profondeur dans le sous-sol belge des déchets les plus radioactifs – ceux dits de haute activité et/ou de longue durée de vie, principalement le combustible usagé des centrales nucléaires de Doel et Tihange. Dans ce cadre, l’Ondraf, l’organisme chargé de la gestion de ces déchets, a mandaté la FRB pour qu’elle organise un vaste débat sociétal qui donnera la parole aux citoyens – y compris les plus jeunes –, aux associations, aux pouvoirs locaux, aux parties prenantes et aux experts.