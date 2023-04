Après Namur, Antica débarque à Bruxelles

Enorme succès à Namur depuis des années, la foire Antica part à la conquête de Bruxelles avec 70 galeries rassemblées jusqu’à dimanche à Tour et Taxis.

Ce n’est pas un one shot, on est là pour plusieurs années » précise d’emblée Luc Darte, directeur de la première édition d’Antica Brussels, petite sœur de la vénérable Antica Namur. « Le principe est le même avec toujours une attention portée à l’éclectisme, à la convivialité et à la qualité. » Pour s’assurer de celle-ci, mercredi matin, pas moins de 18 experts ont visité les différents stands. « Il s’agit de veiller à la qualité d’ensemble de la foire. Certaines pièces ont été retirées par les experts car elles n’étaient pas d’un niveau suffisant. Par ailleurs, Monsieur Rullier, l’un de nos experts, sera présent durant toute la foire pour donner un avis à des acquéreurs potentiels qui le souhaiteraient. »