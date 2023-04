Dreamland ou quand le marché du jouet vire au mauvais rêve

Colruyt Group compte supprimer 192 emplois et fermer six de ses magasins consacrés aux enfants et aux bébés. La faute, entre autres, au commerce en ligne. Un concurrent qui n’effraye pas ToyChamp, nouveau partenaire de l’enseigne à joujoux.

C’est un choc, un de plus, dans le secteur du commerce organisé en chaînes : ce mercredi, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, le groupe Colruyt a fait part de son intention de fermer un de ses 48 magasins de jouets Dreamland (celui de Hasselt) et cinq de ses 32 Dreambaby spécialisés en puériculture (ceux de Huy, Drogenbos, Vilvorde, Tirlemont et Beveren), deux enseignes appartenant à la même unité technique d’exploitation. Ce plan de restructuration accompagné d’une procédure Renault pourrait entraîner 192 suppressions d’emplois sur 1.100, 150 chez Dreamland et 42 chez Dreambaby. Annonce supplémentaire : avant la fin de l’année, Colryut Group compte céder 75 % de ses parts – et donc n’en garder que 25 % – dans la SA Dreamland au belge Toychamp, à la tête de neuf grands magasins en Belgique et 24 aux Pays-Bas.