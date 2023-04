La Wallonie entame la réhabilitation de ses pires décharges

Cela fait quinze ans que la Wallonie ne dispose plus de budget pour la réhabilitation de ses anciennes décharges dont certaines sont dangereuses. Quinze millions ont été mobilisés pour entamer des travaux sur sept des plus problématiques.

C’est un lourd héritage ; l’héritage d’une époque où, dans la plus grande insouciance, on se moquait de la gestion des déchets. On les glissait tout simplement sous le tapis. Plus précisément les ordures étaient enfouies dans le sol, sans autre forme de procès. A Limoy (Loyers, dans le Namurois), 310.000 mètres cubes (124 piscines olympiques) de déchets dont le déversement a commencé en 1986 comblent une sablière qui côtoie au plus près une maison d’habitation et une ferme en activité.