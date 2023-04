Guerre en Ukraine: comment le pétrole russe afflue de manière déguisée en Europe

Les Européens achètent de plus en plus de produits raffinés à des pays qui importent massivement du brut russe.

Depuis le 5 décembre 2022, il est interdit d’importer par voie maritime du pétrole russe brut dans l’Union européenne, dans les autres pays du G7 et en Australie. Une interdiction qui a été étendue le 5 février dernier aux produits raffinés (essence, diesel, mazout, naphta…) et qui a été accompagnée d’un plafonnement du prix du baril de pétrole russe au niveau mondial. Dans les faits pourtant, le pétrole russe continue à affluer sur le marché européen en empruntant des voies détournées et en ayant été préalablement « blanchi ». C’est ce que montre une étude du centre de recherche finlandais « Center for research on energy and clean air » (CREA) sur base de données de suivi des cargaisons des pétroliers.