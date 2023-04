Réforme des retraites: Laurent Berger, le réformiste qui n’a pas cillé, quitte la CFDT

Il a passé plus de dix ans à la tête de l’organisation syndicale française et s’est imposé, ces derniers mois, comme la tête de proue du mouvement contre la réforme des retraites.

C’est un chapitre du syndicalisme français qui s’achève. Après le départ de Philippe Martinez de la CGT au début du mois d’avril, c’est au tour de Laurent Berger, historique voix de la CFDT, de quitter la scène. Le patron du premier syndicat de France l’a annoncé à nos confrères du Monde ce mercredi : le 21 juin, il rend son tablier et cédera sa place à Marylise Léon, héritière naturelle, actuelle numéro deux de la confédération. A 54 ans, Laurent Berger aura été le numéro 1 du syndicat réformiste durant plus de dix ans : réélu en juin 2022, il en a pris la tête en 2012. Si la longévité du mandat est honorable, force est de constater que le timing de la décision de lever le pied interroge. Pourquoi partir en pleine contestation contre la décriée réforme des retraites adoptée au forceps et promulguée il y a à peine une semaine ? Pourquoi s’effacer au moment ou l’intersyndicale n’a jamais été aussi soudée en France ?