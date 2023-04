Bart Verbruggen va disputer son premier match pro aux Pays-Bas: comment Anderlecht a frappé un grand coup en attirant le prodige néerlandais

Bart Verbruggen (20 ans) croule sous les demandes de tickets depuis que le tirage au sort du 17 mars dernier à Nyon a choisi l’AFAS Stadion d’Alkmaar comme théâtre du match retour des quarts de finale de Conférence League entre l’AZ et Anderlecht. Les Pays-Bas n’auront d’yeux que pour Verbruggen et son premier match officiel au pays, ce jeudi. En tribune, la famille et les amis du gardien anderlechtois seront nombreux pour voir à l’œuvre le Néerlandais le plus célèbre de Belgique depuis quelques semaines.