Pension des députés, statut des élus: le Parlement réforme sous tension et à tout va

Ah !, c’était l’ambiance des grands jours, rares rue de la Loi. Branle-bas de combat mercredi au Parlement fédéral. Il pleuvait des réunions sous les ors. On a eu droit à la conférence des présidents, au bureau d’assemblée, flanqué de l’ASBL « caisse des pensions », on ne compte plus. Pour plus de quatre heures d’échanges, discussions, tensions, disputes, sans oublier les informations fournies par les fonctionnaires de la Chambre à propos des – comment les appeler… – anomalies, incongruités ayant trait aux pensions des parlementaires. Quatre heures bien chaudes, donc, et de grosses décisions au bout. Prises collectivement. Ouf !