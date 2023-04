Des jeunes à la recherche du vivre ensemble

Comment permettre à des jeunes issus de différents milieux sociaux de se rencontrer et lutter contre la méconnaissance de l’autre ? Si l’accès à l’enseignement supérieur s’est démocratisé, les clivages persistent entre jeunes issus de quartiers différents, de l’une ou l’autre Région linguistique, ou entre les jeunes valides et ceux en situation de handicap. Pour combler ces fossés, la Fondation P&V a initié le projet Connecting You(th). Pendant dix-huit mois, une vingtaine de jeunes issus de toute la Belgique se sont penchés sur cette thématique. Ils ont été formés à la participation citoyenne pour devenir de véritables acteurs du débat social. « En parallèle, nous avons lancé un appel à projets visant une meilleure acceptation et compréhension de l’autre », explique Dunia Oumazza, coordinatrice. « Ce sont les 20 jeunes qui ont choisi les projets qu’ils jugeaient les plus pertinents. »