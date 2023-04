Bénédicte Linard (Ecolo): «Il n’y a aucune économie sur le budget de la culture, bien au contraire»

Moment délicat pour la Culture, pour les arts de la scène en particulier : comme tous les cinq ans, les opérateurs des arts vivants ont déposé fin 2022 leur candidature aux subventions pour les 3 à 5 prochaines années, ce qu’on appelle désormais les « contrats » (contrats-programmes, contrats de création, de diffusion, etc.). Cette fois cependant, le suspense est un peu plus épicé que d’habitude. D’abord, c’est un nouveau décret qui organise les arts de la scène et ses subventions (Le Soir du 20 juillet 2022) : il est plus complexe, plus détaillé dans ses exigences, il bétonne un budget minimum (100 millions) mais il s’ouvre à de nouvelles disciplines. Ensuite, nouvelle gouvernance oblige, c’est le baptême du feu pour les nouvelles commissions d’avis qui, loin des pressions, épluchent sans répit les dossiers de candidatures en ce moment et jusqu’en juin.