Un seul député sur… 44 et la présidente pour le débat sur le financement des partis

Le financement des partis ? Tout le monde en parle. Les journalistes. Des citoyens, par exemple dans l’actuel groupe de réflexion « We need to talk », auquel seront conviés ce samedi les présidents de parti. Et les politiques eux-mêmes, notamment dans la commission « Constitution et renouveau politique » de la Chambre qui se penche sur le sujet. Dans un contexte de révélations médiatiques sur l’usage des deniers publics, démontrant notamment que des partis investissent largement dans l’immobilier ou sur les réseaux sociaux grâce à ce généreux financement public.