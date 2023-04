Le gouvernement réfléchit à reporter partiellement l’évaluation des enseignants

Semaines cruciales pour la ministre de l’Éducation Caroline Désir et plus particulièrement le Pacte d’Excellence. Quatre syndicats – CGSP, Setca, Appel et SLFP – ont quitté la table du comité de concertation du Pacte (une instance informelle où se discute la mise en œuvre cette réforme systémique). Les mêmes quatre syndicats lancent un mot d’ordre à manifester dans les rues de Bruxelles le 27 avril. Par contre un cinquième – la CSC – reste à la table des négociations tout en organisant sa propre manifestation et en consultant sa base sur l’attitude à adopter. Dans la ligne de mire de tous, figure notamment, non le Pacte en lui-même, mais le rythme (trop) soutenu des réformes. Y figure aussi, en pôle position, le décret sur l’évaluation des enseignants. Réclamé par le politique et les pouvoirs organisateurs, il est honni par les syndicats qui y voient une manière de se débarrasser facilement d’enseignants récalcitrants.