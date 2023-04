Charles-Ferdinand Nothomb, social-chrétien corps et âme

Figure de la famille social-chrétienne francophone, conservateur, Charles-Ferdinand Nothomb est décédé mecredi, il avait 86 ans. Ancien ministre, président de la Chambre, il fut aussi président du PSC, et alors mis en échec politiquement.

Ministre à d’innombrables reprises dans de multiples domaines – Intérieur, Finances, Affaires étrangères… –, vice-Premier par ailleurs, aussi ministre d’Etat, et, on n’oublie pas, ancien président de la Chambre, Charles-Ferdinand Nothomb, qui est décédé ce mercredi à l’âge de 86 ans, était une figure, comme on dit, de la famille sociale-chrétienne francophone. De fait, il avait évolué sous le régime du PSC, Parti social-chrétien, qui deviendra le CDH, Centre démocrate humaniste, sous Joëlle Milquet au début des années 2000, puis Les Engagés l’an dernier, emmené par Maxime Prévot.