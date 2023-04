Ligue des champions: des retrouvailles aux airs de revanche entre Manchester City et le Real Madrid

Si la fameuse expression « finale avant la lettre » est parfois utilisée à outrance dans le jargon du ballon rond, cette double confrontation entre le Real Madrid et Manchester City qui nous attend au mois de mai coche, elle, tous les critères. Ce « blockbuster » en demi-finale fait déjà saliver toute l’Europe du football. Car les Merengues et les Skyblues font figure, depuis le début de la campagne continentale, d’énormes candidats au Graal. Mais aussi parce que les deux équipes, déjà dans le dernier carré de l’édition 2022, avaient livré deux rencontres de très haut niveau. Entre folle intensité, stars au rendez-vous de l’enjeu, éventail d’émotions et scénario totalement renversant (4-3 à l’Etihad Stadium et 3-1 après prolongations au Santiago Bernabeu). Bis repetita ? Les Merengues prient pour pareille issue, tandis que les Cityzens voudront impérativement prendre leur revanche.