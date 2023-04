Milan en finale de la Ligue des champions: l’Inter ou l’AC?

Avec son succès 0-2 au Da Luz, l’affaire, et donc le derby de la Madonnina en guise de demi-finale, semblait déjà bien engagée dans le sac pour l’Inter. Pourtant, ce match retour contre Benfica cachait dans ses plis un aspect émotionnel impossible à appréhender, et susceptible de faire basculer toutes les certitudes de cet avantage net ainsi que les enseignements (supériorité technico-tactique des Italiens) recueillis il y a 6 jours sur les rives du Tage. Une guerre des nerfs latente, mais pas « entre » les deux équipes, mais bien « dans » les deux équipes.

En témoigne l’altercation, la veille à l’entraînement, entre Onana et Brozovic, pacifiée par Lukaku, encore sur le banc hier soir, la preuve que le Diable rouge est bien un deuxième choix pour Inzaghi, malgré un groupe d’attaquants aphones. Pensez donc, le dernier but sur action de la division offensive « nerazzurra » remontait au 5 mars via Lautaro (son seul but sur les 11 derniers matches).