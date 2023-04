Dreamland: le jeu cruel de l’adaptation au marché

Inflation, essor de l’e-commerce : les causes de la restructurations sont connues. Et renvoient à la responsabilité individuelle de chaque consommateur.

L’annonce a pris tout le monde de court : les chaînes Dreamland et Dreambaby, qui appartiennent à Colruyt, vont être restructurées. Six magasins devraient fermer et 192 emplois sur 1.100 pourraient passer à la trappe.

Cette nouvelle séquence ajoute au climat pesant engendré par la crise qui touche Delhaize depuis le 7 mars dernier.

Dans la réalité, elle présente une tout autre configuration. Chez Delhaize, les syndicats et le personnel protestent pour dénoncer la décision de la chaîne de mettre tous ses magasins sous franchise. Chez Dreamland et Dreambaby, la restructuration vise à assainir des entreprises versées dans le secteur du jouet qui n’a cessé de perdre de l’argent depuis cinq ans.