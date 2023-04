Au moins un Belge remportera la Ligue des champions: sept Diables rouges sont en demi-finales de la compétition

Manchester City, Real Madrid, Inter Milan ou l’AC Milan : qui remportera la Ligue des champions cette saison ? Une chose est certaine : au moins un Diable rouge soulèvera la coupe aux grandes oreilles le 10 juin prochain.

Ils seront pas moins de sept belges concernés par les demies opposant City au Real et l’Inter à son voisin de l’AC. Thibaut Courtois et Eden Hazard (Real), Kevin De Bruyne (Manchester City), Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere et Divock Origi (AC Milan) et enfin, Romelu Lukaku (Inter Milan).