Thomas Tuchel s’en prend à l’arbitre après Bayern-Manchester City: «Il a été en dessous de tout»

Thomas Tuchel ne décolère pas… L’entraîneur du Bayern Munich a réagi, au micro de DAZN, après l’élimination de son équipe par Manchester City et son exclusion de la zone neutre en raison de ses nombreuses protestations : « Si on n’arrive pas à prendre du positif de ce match, on aurait un problème. On les a une nouvelle fois accrochés, comme c’était le cas à Manchester au match aller. On n’a pas eu de chance sur les actions des deux matchs. Je suis content de la façon dont on a joué. Deux n’ont pas tenu le niveau : la pelouse et l’arbitre ».

En effet, selon l’Allemand, Clément Turpin, l’arbitre de la rencontre, n’a pas été à la hauteur. « En ce moment, City a la meilleure forme, avec les meilleurs joueurs dans le meilleur championnat au monde. Mais je trouve qu’on les avait à notre portée. Par rapport à l’arbitre, c’est une note de 6 (la plus mauvaise imaginable en Allemagne, NDLR), de sa première à sa dernière décision. Je n’ai même pas vu la faute sur le penalty qu’on nous accorde ».

En conférence de presse, le coach allemand en a rajouté une couche : « Je lui donnerais la note de 1/10. Il a été en dessous de tout. C’est incroyable à ce niveau. Il a sifflé tout et n’importe quoi. Tout était contre nous », a-t-il pesté.