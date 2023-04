Four Sisters, Michel François...: les cinq expos à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Four Sisters ****

Jusqu’au 27 août au Musée Juif de Belgique

Julia Pirotte, Marianne Berenhaut, Sarah Kaliski et Chantal Akerman sont les quatre sœurs du titre de cette exposition. Quatre artistes de quatre générations différentes qui, toutes, ont été marquées par la Shoah, la mémoire, le silence et la disparition de leurs proches. Au travers d’un parcours d’archives puis de quatre espaces séparés présentant le travail de chacune d’elles, on rencontre quatre personnalités fortes et bouleversantes dont on comprend, notamment en voyant les grandes bâches peintes de Sarah Kaliski, qu’il nous reste encore énormément à découvrir.