Apprentissage des langues: les initiatives se multiplient pour favoriser l’insertion sur le marché du travail

Les initiatives se multiplient pour favoriser l’insertion des diplômés et des demandeurs d’emploi par une meilleure connaissance des langues. En témoignent les nouvelles versions de la « werkweek » du Forem et la coopération de ce dernier avec l’UCLouvain dans la « Maison des langues ».

Tous les recruteurs l’affirment : la connaissance des langues est un « must » pour décrocher un emploi. A l’inverse, une carence en la matière devient vite rédhibitoire à leurs yeux… « La maîtrise des langues étrangères est très souvent un atout indéniable pour l’insertion professionnelle », confirme Philippe Hiligsmann, le vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCLouvain, qui inaugurait cette semaine une nouvelle « Maison des langues » en partenariat avec le Forem. « En tant qu’institution, nous avons la responsabilité de préparer au mieux nos étudiant.e.s à intégrer le marché de l’emploi. Et l’un des éléments les plus importants, selon ce que nous disent les diplômé.e.s, c’est la maîtrise de l’anglais et du néerlandais. »