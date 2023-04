Cybercriminalité: les entreprises en quête de «hackers éthiques»

Tenter de pénétrer dans le système informatique d’une entreprise : une action bien évidemment illégale, d’autant plus si elle est effectuée dans un but malveillant. Mais elle peut aussi être salvatrice si elle est « éthique », menée par des spécialistes soucieux d’épingler d’éventuelles vulnérabilités.

Le plus souvent, on n’en parle qu’en mal, quand ils sont parvenus à s’introduire dans les systèmes informatiques d’une entreprise, d’un hôpital, d’une institution. Le plus souvent, ils ont paralysé leur cible ou y ont dérobé des données sensibles, ne promettant un retour à la normale que contre le versement d’une rançon.

Comment se protéger de ces hackers, puisque c’est bien sûr d’eux qu’il s’agit ? En adoptant leurs méthodes, leurs outils, leur mode de pensée, afin d’identifier les failles par lesquelles ils pourraient s’introduire. En agissant et pensant comme des hackers, donc, dans le but de mieux les contrer.