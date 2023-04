La huitième C1 n’est finalement pas si loin: pourquoi le Milan AC peut remporter la Ligue des champions

Avec la longue blessure de Mike Maignan, les Milanais peinaient à dégager une sérénité dans leur ligne arrière. La présence de Ciprian Tatarusanu coïncidait avec la baisse de régime du Milan AC. Le Roumain, coupable de nombreuses erreurs durant sa période en tant que titulaire, ne donnait pas entière satisfaction pour faire oublier l’international français, blessé au mollet. La seule note positive de cette période était sans doute la réorganisation tactique du technicien italien, avec cette défense à trois composée de Tomori, Thiaw et de Pierre Kalulu la plupart du temps. L’Allemand, très peu utilisé durant la première partie de saison, est devenu un joueur important dans la rotation instaurée par Stefano Pioli.

Depuis le retour de Mike Maignan et la victoire étincelante à Naples en Serie A (0-4 au Maradona), Stefano Pioli semble avoir décidé de revenir à son fidèle 4-2-3-1. Malgré les satisfactions de ce système à trois défenseurs centraux, les Milanais semblent mieux trouver leurs repères dans un système qu’ils affectionnaient parfaitement l’an dernier. La double confrontation contre Naples prouve que le Milan AC sait réaliser de très bonnes prestations en jouant plus bas sur le terrain, et cette capacité à subir sans forcément rompre pourrait être une arme très utile pour la suite de la campagne en Ligue des champions.