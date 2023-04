Grande distribution: stop au passage en franchise, stop au dumping social!

En tant que réseau d’organisations de jeunesse syndicale, qui défend les droits des jeunes travailleurs et des étudiants, nous refusons le plan de la direction d’Ahold Delhaize du passage en franchise de ses 128 magasins encore en gestion propre. Nous sommes choqués qu’aujourd’hui encore, 9200 emplois corrects, de proximité, avec des conditions sociales et salariales meilleures qu’ailleurs dans le commerce soient bradés dans le seul but d’augmenter la marge bénéficiaire des actionnaires de Delhaize. Ceux-ci ont pourtant déjà été largement arrosés avec plus de 1 milliard d’euros de dividendes en 2021. Nous sommes révoltés par le manque de respect envers le personnel qui était encore considéré comme « essentiel » pendant la pandémie et de voir la direction jouer avec les travailleurs comme s’ils étaient des marchandises. À lire aussi Delhaize: une lutte sociale emblématique à plus d’un titre

Nombreux sont nos affiliés, membres, et les étudiants que nous représentons à travailler chez Delhaize : dans les magasins, les dépôts, au siège, de manière fixe ou comme jobiste et en tant que livreurs à domicile, travaillant pour un sous-traitant. Et nous savons que la décision de céder en franchise entraînera le remplacement de contrats fixes par des contrats précaires. Et par une majorité de jobistes et de jeunes intérimaires qui doivent se contenter de bas salaires et d’une flexibilité accrue de la part de l’employer. L’intérim crée une grande insécurité de revenus. Et en tant qu’étudiant jobistes, nous réclamons depuis des années des conditions de travail de meilleures qualités, des salaires plus élevés et un accès à la sécurité sociale comme n’importe quel travailleur fixe. Ce n’est que dans les magasins intégrés, où les travailleurs et les travailleurs sont organisés en syndicat, que nous pourrons améliorer nos conditions de travail.

L’impitoyable loi des franchisés

En nous condamnons l’attitude de la direction de Ahold Delhaize et la vision du monde de ses actionnaires où le profit dicte la loi et où des milliers de jeunes vont se retrouver dans des contrats de mauvaise qualité : en job étudiant, en intérim, à durée déterminée et à temps partiel. La loi de la franchise, c’est un monde où les syndicats sont mis hors-jeu par l’employeur et où les travailleurs et travailleuses ne sont plus en mesure de défendre leurs intérêts et leurs droits. La loi des franchisés c’est la loi du plus fort, la loi de l’employeur qui cherche à réduire toujours plus les conditions de travail et de salaire, la loi du bénéfice maximum. Entre 2019 et 2021, Delhaize a versé 355 millions d’euros de dividendes entre 2019 et 2021. De cette société-là, la jeunesse n’en veut pas !

Hold-up sur le personnel