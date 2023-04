La grande annonce de Chistophe Galtier: «Je me projette pour être l’entraîneur du PSG la saison prochaine»

L’entraîneur du Paris SG Christophe Galtier, soupçonné d’avoir tenu des propos discriminatoires, a affirmé jeudi se projeter au club la saison prochaine et travailler «sur l’architecture» du futur effectif, lors d’une conférence de presse avant le match de la 32e journée de Ligue 1 à Angers.

«Nous travaillons avec Luis Campos sur l’architecture de l’effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l’on souhaite apporter pour améliorer l’équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément», a-t-il indiqué, alors qu’il est actuellement au coeur d’une polémique, soupçonné d’avoir tenu des propos racistes et islamophobes lors de son passage sur le banc de Nice (2021-2022).