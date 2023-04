Rafael Nadal encore forfait à Madrid: son Roland-Garros est en danger

Rafael Nadal en lice pour tenter de remporter un… quinzième sacre à Roland-Garros : on est très loin de cette nouvelle folie parisienne. On est même plus proche du tout premier forfait du Majorquin pour « l’épreuve de sa vie », après 18 participations consécutives !

Ce jeudi, après avoir déjà renoncé à toute la tournée américaine (c’était attendu après sa blessure au psoas à l’Open d’Australie), puis à la reprise sur « sa » terre battue à Monte-Carlo et à Barcelone, Rafa a encore dit non au Masters 1000 de Madrid qui débute dans une semaine !