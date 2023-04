Le Printemps de Bourges visité par l’ange Pierre de Maere

Au Printemps de Bourges, on a tout fait cette année pour ne pas augmenter le prix du ticket, tout en continuant à accueillir les stars françaises sous le chapiteau W qui peut contenir jusqu’à dix mille spectateurs. Comme l’ont fait -M- et Lomepal mardi et mercredi et comme Juliette Armanet jeudi, Bob Sinclar vendredi et Hamza et Lorenzo samedi veilleront à attirer la grande foule nécessaire pour préserver l’équilibre financier.